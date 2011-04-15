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12/03/2020
17:51

Власти одобрили проект новой дороги в промзоне "Верхние Котлы"

Власти одобрили проект новой дороги в промзоне "Верхние Котлы" на юге столицы, сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, говорится в материалах Стройкомплекса.

По её словам, будет реконструирована улично-дорожная сеть, которая обслуживает производственную зону N 33 "Верхние Котлы" в Нагорном районе.

"В частности, выполнят реконструкцию и строительство проектируемого проезда 3735, реконструируют проектируемый проезд 1819. Длина новой дороги составит 1.2 км", - сказала А.Пятова.

Она добавила, что также построят здание конечной станции с отстойно-разворотной площадкой для городского общественного транспорта, проложат тротуары, благоустроят прилегающую территорию.

"Все это улучшит транспортное обслуживание предприятий, расположенных в промзоне "Верхние Котлы", и обеспечит дополнительные подъездные пути к станциям метро "Нагорная" и "Нагатинская" Серпуховско-Тимирязевской линии", - пояснила А.Пятова.

Кроме того, удобнее будет добираться до железнодорожной станции Нижние Котлы.

Проект планировки территории одобрен на заседании Градостроительно-земельной комиссии (ГЗК). Его вынесут на публичные слушания.

"AK&M" от 12.03.2020
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