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12/03/2020
17:58

Московская Биржа проведёт Биржевой форум 2020 в онлайн-формате

Московская Биржа приняла решение о проведении Биржевого форума 2020, запланированного на 1-2 апреля 2020 года, в новом формате онлайн-конференции. Об этом говорится в сообщении биржи.

Смена формата форума связана с принимаемыми в стране и мире мерами по предотвращению распространения коронавируса.

Традиционные встречи руководителей российских компаний-эмитентов с инвесторами, запланированные в рамках второго дня Биржевого форума, пройдут в двух форматах - в формате видеоконференции для иностранных инвесторов и в традиционном формате для российских эмитентов и инвесторов. Организатором встреч выступит МКБ при поддержке Sova Capital.

Программу Биржевого форума в формате онлайн-конференции Московская Биржа опубликует в ближайшее время.

Биржевой форум - это крупнейшая в России конференция профессионального финансового сообщества, ежегодно собирающая более двух тысяч руководителей компаний, представителей банковских кругов и брокерских компаний, регулирующих органов.

Группа "Московская Биржа" включает ПАО "Московская Биржа", которое управляет единственной в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав группы также входит центральный депозитарий (НКО АО "Национальный расчётный депозитарий"), а также клиринговый центр (АО НКО НКЦ).

Московская Биржа образована в декабре 2011 года в результате слияния двух основных российских биржевых групп - Группы ММВБ (год основания 1992) и Группы РТС (год основания 1995).

Чистая прибыль ПАО "Московская Биржа" по МСФО в 2019 году выросла на 2.4% до 20.2 млрд руб. Комиссионные доходы увеличились на 10.7% до 26.2 млрд руб. Чистые процентные доходы повысились на 4.1% до 16.7 млрд руб. Операционные расходы увеличились на 6.8% до 15.435 млрд руб.

"AK&M" от 12.03.2020
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