Московская биржа разработала план работы в условиях пандемии коронавируса в мире. Об этом говорится в сообщении биржи.



На данный момент МосБиржа ввела ограничения на зарубежные командировки сотрудников. Сотрудники, возвращающиеся из поездок в страны со значительным числом заболевших, в обязательном порядке отправляются на карантин на 14 дней с дистанционной работой. Ограничено число внутренних встреч и переговоров с партнёрами в офисах биржи - по возможности встречи проводятся в режиме видеоконференций. Пересматриваются планы проведения семинаров и конференций.



Биржа имеет надежные механизмы обеспечения непрерывности бизнеса и работы всей инфраструктуры. Биржевые торги на всех рынках, включая расчёёёёты и клиринг, проводятся в обычном режиме.



Новый коронавирус - респираторный вирус. Он передаётся главным образом воздушно-капельным путём в результате вдыхания капель, выделяемых из дыхательных путей больного, например при кашле или чихании, а также капель слюны или выделений из носа. Также он может распространяться, когда больной касается любой загрязнённой поверхности, например дверной ручки. В этом случае заражение происходит при касании рта, носа или глаз грязными руками.



Основные симптомы коронавируса: повышенная температура, чихание, кашель, затруднённое дыхание. В подавляющем большинстве случаев данные симптомы связаны не с коронавирусом, а с обычной ОРВИ.



Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя, - это соблюдать правила личной гигиены и сократить посещения общественных и людных мест.



Использование одноразовой медицинской маски снижает риск заболевания вирусными инфекциями, которые передаются воздушно-капельным путем (при кашле, чихании). Для больных ОРВИ ношение маски обязательно, маску несколько раз в день нужно менять.



Симптомы вируса могут проявиться в течение 14 дней после контакта с инфекционным больным.



Новая коронавирусная инфекция относится к острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ), и осложнения у неё могут быть такие же, как и у других ОРВИ: пневмония, бронхит, синусит и другие.



В настоящее время вакцины для профилактики заражения новым коронавирусом не разработано, российские и зарубежные учёные ведут её разработку.



Данные о странах с неблагополучной эпидситуацией размещены на сайтах ВОЗ и Роспотребнадзора РФ. В этих странах зафиксирован хотя бы один случай коронавируса.



Указом мэра Москвы от 5 марта 2020 года определены страны с наиболее неблагополучной ситуацией. К ним относятся Китай, Южная Корея, Иран, Италия, Франция, Германия, Испания. Прибывшим из этих стран необходимо позвонить на горячую линию Департамента здравоохранения: +7 (495) 870-45-09 и сообщить о своем прибытии, а также перейти в режим самоизоляции (карантин 14 дней). Медицинская помощь всем пациентам с подозрением на новую коронавирусную инфекцию оказывается на бесплатной основе.



Группа "Московская Биржа" включает ПАО "Московская Биржа", которое управляет единственной в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав группы также входит центральный депозитарий (НКО АО "Национальный расчётный депозитарий"), а также клиринговый центр (АО НКО НКЦ).



Московская Биржа образована в декабре 2011 года в результате слияния двух основных российских биржевых групп - Группы ММВБ (год основания 1992) и Группы РТС (год основания 1995).



Чистая прибыль ПАО "Московская Биржа" по МСФО в 2019 году выросла на 2.4% до 20.2 млрд руб. Комиссионные доходы увеличились на 10.7% до 26.2 млрд руб. Чистые процентные доходы повысились на 4.1% до 16.7 млрд руб. Операционные расходы увеличились на 6.8% до 15.435 млрд руб.



"AK&M" от 12.03.2020