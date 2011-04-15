Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

12/03/2020
17:15

Стройкомплекс сформировал штаб по строительству инфекционного центра

В Строительном комплексе столицы начал работу оперативный штаб по строительству инфекционного центра, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, говорится в материалах Стройкомплекса.

"В соответствии с распоряжением мэра Сергея Собянина мы сформировали оперативный штаб, в который вошли представители всех служб и ведомств, задействованных в работе по строительству инфекционного центра в рамках мер по сдерживанию коронавирусной инфекции. Штаб уже начал свою работу. Ключевая его задача - координировать и контролировать все процессы строительства проекта", - сказал А.Бочкарев.

Глава Стройкомплекса отметил, что штаб будет собираться ежедневно для принятия оперативных решений по каждому этапу строительства.

Напомним, решение о строительстве центра инфекционных заболеваний приняли в рамках режима повышенной готовности для предотвращения массового распространения нового вируса.

"Новая больница будет построена в короткие сроки из быстровозводимых конструкций. Тем не менее, её оснастят ультрасовременным медицинским оборудованием. Вокруг больничного корпуса будет создан внешний периметр ограждения и охраны. Канализационные стоки выведут на автономные очистные сооружения, оснащённые системами обеззараживания", - написал ранее в своем блогемэр С.Собянин.

Новый коронавирус - респираторный вирус. Он передаётся главным образом воздушно-капельным путём в результате вдыхания капель, выделяемых из дыхательных путей больного, например при кашле или чихании, а также капель слюны или выделений из носа. Также он может распространяться, когда больной касается любой загрязненной поверхности, например дверной ручки. В этом случае заражение происходит при касании рта, носа или глаз грязными руками.

Основные симптомы коронавируса: повышенная температура, чихание, кашель, затруднённое дыхание. В подавляющем большинстве случаев данные симптомы связаны не с коронавирусом, а с обычной ОРВИ.

Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя, - это соблюдать правила личной гигиены и сократить посещения общественных и людных мест.

Использование одноразовой медицинской маски снижает риск заболевания вирусными инфекциями, которые передаются воздушно-капельным путём (при кашле, чихании). Для больных ОРВИ ношение маски обязательно, маску несколько раз в день нужно менять.

Симптомы вируса могут проявиться в течение 14 дней после контакта с инфекционным больным.

Новая коронавирусная инфекция относится к острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ), и осложнения у неё могут быть такие же, как и у других ОРВИ: пневмония, бронхит, синусит и другие.

В настоящее время вакцины для профилактики заражения новым коронавирусом не разработано, российские и зарубежные учёные ведут её разработку.

Данные о странах с неблагополучной эпидемиологической ситуацией размещены на сайтах ВОЗ и Роспотребнадзора РФ. В этих странах зафиксирован хотя бы один случай коронавируса.

Указом мэра Москвы от 5 марта 2020 года определены страны с наиболее неблагополучной ситуацией. К ним относятся Китай, Южная Корея, Иран, Италия, Франция, Германия, Испания. Прибывшим из этих стран необходимо позвонить на горячую линию Департамента здравоохранения: +7 (495) 870-45-09 и сообщить о своем прибытии, а также перейти в режим самоизоляции (карантин 14 дней). Медицинская помощь всем пациентам с подозрением на новую коронавирусную инфекцию оказывается на бесплатной основе.

"AK&M" от 12.03.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100