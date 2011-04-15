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12/03/2020
17:48

"Остров Мечты" снизил стоимость билетов

"Остров Мечты" снизил стоимость билетов. Об этом говорится в материалах Стройкомплекса.

Так, с 12 марта 2020 года стандартные категории билетов в будни можно будет купить по цене 1.8 тыс. руб. - для посетителей в возрасте от 10 лет (вместо 2.9 тыс. руб.) и 1.6 тыс. руб. - для детей до 10 лет (вместо 2.6 тыс. руб.).

В выходные и праздничные дни билеты стандартной категории будут стоить 2.3 тыс. руб. вместо 2.9 тыс. руб. за взрослый билет (возраст 10+) и 1.9 тыс. руб. за детский билет (до 10 лет) вместо 2.6 тыс. руб.

Взрослый билет (возраст 10+) с опцией быстрого прохода в очередях Fast Pass будет стоить 4.8 тыс. руб. вместо 5.4 тыс. руб. - как в выходные, так и будние дни, а детский (до 10 лет) - 4.4 тыс. руб. вместо 5.1 тыс. руб.

В выходные дни также можно будет приобрести семейный билет. Стоимость на 2 взрослых и 1 ребенка до 10 лет составит 5.5 тыс. руб. вместо 7.4 тыс. руб., а на 2 взрослых и 2 детей - 7.4 тыс. руб. вместо 9.9 тыс. руб.

Многодетные семьи, инвалиды, ветераны и пенсионеры смогут посетить тематический парк "Остров Мечты" в будние дни по цене 1.5 тыс. руб. вместо 2.2 тыс. руб. за каждого члена семьи при предъявлении подтверждающих документов, а в выходные и праздничные дни - по 1.9 тыс. руб.

Льготные категории билетов можно приобрести только в кассах на территории парка, стандартные также доступны для покупки на официальном сайте.

В стоимость билета в тематический парк "Остров Мечты" входит посещение всех аттракционов, шоу-программ и встреч с персонажами неограниченное количество раз в течение всего дня.

Для прогулки по городскому променаду и ландшафтному парку приобретать билет не нужно.

"Остров Мечты" - первый в России тематический парк мирового уровня. Проект такого масштаба реализуется в нашей стране впервые.

Напомним, 27 февраля 2020 года президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли тематический парк развлечений "Остров Мечты" в Нагатинской пойме. Первыми посетителями стали воспитанники детских социальных учреждений, многодетные семьи.

Торжественное открытие для всех желающих состоялось 29 февраля.

"AK&M" от 12.03.2020
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