АЛРОСА вводит дополнительные меры поддержки долгосрочных клиентов, чтобы помочь им пройти период неопределённости на мировом рынке. Об этом говорится в сообщении компании.



С начала года АЛРОСА последовательно увеличивает гибкость условий торговли. К мартовской торговой сессии АЛРОСА снизила лимит обязательного выкупа сырья с 55% до 50%. Для сравнения, в периоды устойчивого рынка, как в 2018 году, лимит отбора АЛРОСА составляет 80%, а до середины 2019 года он составлял 70%.



С учёётом складывающейся ситуации на рынке, с начала этой недели компания приняла решение предоставить клиентам возможность выкупить 40% от изначально зафиксированного в контракте объема и перенести оставшуюся часть на период до конца мая этого года.



"Очевидно, что в условиях неопределенности на рынке было бы неправильно сковывать клиентов рамками изначального контракта. Мы надеемся, что гибкая сбытовая политика АЛРОСА и наши меры поддержки помогут участникам рынка адаптироваться к новым условиям и успешно пройти этот период", - сказал заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев, цитируемый в сообщении.



Кроме того, российский банк "Росэксимбанк" в начале этого года впервые выдал кредит зарубежному клиенту АЛРОСА на покупку алмазного сырья. Интерес к этой возможности уже выразили многие участники рынка.



АЛРОСА регулярно реализует меры поддержки алмазно-бриллиантовой отрасли. С середины прошлого года компания перешла на модель price over volume, существенно снизив объём реализации алмазного сырья и тем самым, не допустив дальнейшего затоваривания рынка.



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



Продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА за 2019 год в стоимостном выражении составили $3.338 млрд. При этом общая стоимость реализованного за 2019 год алмазного сырья составила $3.273 млрд, бриллиантов - $64.7 млн.



Чистая прибыль АЛРОСА по МСФО за 2019 год сократилась на 31% до 62.7 млрд руб. с 90.4 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 21% до 238.2 млрд руб. с 299.6 млрд руб. вследствие сокращения объёмов реализации на 12% на фоне падения спроса на алмазно-бриллиантовом рынке (главным образом в первом полугодии 2019 года), снижения среднего индекса цен (-6%) и изменения структуры продаж в связи с ростом спроса на мелкоразмерное сырьё. Показатель EBITDA сократился на 31% до 107.1 млрд руб. со 156 млрд руб. за счёт снижения выручки.



"AK&M" от 12.03.2020