Fiat Chrysler останавливает производство в Италии из-за коронавируса

Автоконцерн Fiat Chrysler Automobiles вынужден вводить временные остановки производства автомобилей на своих предприятиях в Италии в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщает АВТОСТАТ.



Эти меры связаны с требованиями итальянского правительства по противодействию распространению вируса нового типа в стране.



Новый коронавирус - респираторный вирус. Он передаётся главным образом воздушно-капельным путём в результате вдыхания капель, выделяемых из дыхательных путей больного, например при кашле или чихании, а также капель слюны или выделений из носа. Также он может распространяться, когда больной касается любой загрязненной поверхности, например дверной ручки. В этом случае заражение происходит при касании рта, носа или глаз грязными руками.



Основные симптомы коронавируса: повышенная температура, чихание, кашель, затруднённое дыхание. В подавляющем большинстве случаев данные симптомы связаны не с коронавирусом, а с обычной ОРВИ.



Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя, - это соблюдать правила личной гигиены и сократить посещения общественных и людных мест.



Использование одноразовой медицинской маски снижает риск заболевания вирусными инфекциями, которые передаются воздушно-капельным путём (при кашле, чихании). Для больных ОРВИ ношение маски обязательно, маску несколько раз в день нужно менять.



Симптомы вируса могут проявиться в течение 14 дней после контакта с инфекционным больным.



Новая коронавирусная инфекция относится к острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ), и осложнения у неё могут быть такие же, как и у других ОРВИ: пневмония, бронхит, синусит и другие.



В настоящее время вакцины для профилактики заражения новым коронавирусом не разработано, российские и зарубежные учёные ведут её разработку.



Данные о странах с неблагополучной эпидситуацией размещены на сайтах ВОЗ и Роспотребнадзора РФ. В этих странах зафиксирован хотя бы один случай коронавируса.



Указом мэра Москвы от 5 марта 2020 года определены страны с наиболее неблагополучной ситуацией. К ним относятся Китай, Южная Корея, Иран, Италия, Франция, Германия, Испания. Прибывшим из этих стран необходимо позвонить на горячую линию Департамента здравоохранения: +7 (495) 870-45-09 и сообщить о своем прибытии, а также перейти в режим самоизоляции (карантин 14 дней). Медицинская помощь всем пациентам с подозрением на новую коронавирусную инфекцию оказывается на бесплатной основе.



"AK&M" от 12.03.2020