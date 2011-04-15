Повтор! Инфляция за неделю, с 3 по 10 марта, составила 0.1%

Инфляция за неделю, с 3 по 10 марта 2020 года, составила 0.1%, с начала марта - 0.1, с начала года - 0.9%. Об этом сообщил Росстат.



За период с 3 по 10 марта снизились цены: на пшено - на 0.4%, яйца куриные - на 0.3%, баранину, маргарин и рис шлифованный - на 0.2%, колбасу полукопченую, молоко стерилизованное, конфеты шоколадные и соль - на 0.1%.



Одновременно выросли цены на сахар-песок - на 0.6%, свинину и крупу гречневую - на 0.5%, муку пшеничную - на 0.4%, хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов и вермишель - на 0.3%, мясо кур, консервы мясные, сметану, сыры сычужные и макаронные изделия - на 0.2%.



Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1%, в том числе на помидоры - 5.5%, яблоки - 1.2%. В то же время огурцы стали дешевле на 2.8%.



Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо не изменились.



"AK&M" от 12.03.2020