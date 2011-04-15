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13/03/2020
11:34

Хакеры использовали бренд Adobe для атаки на правительственные веб-сайты, ESET

Компания ESET обнаружила хакерскую кампанию, нацеленную на несколько известных веб-сайтов Армении. Киберпреступники использовали методы социальной инженерии и распространяли ранее неизвестное вредоносное ПО под видом фейковых обновлений Adobe Flash (NetFlash и PyFlash). Об этом говорится в сообщении ESET.

Turla — известная шпионская группировка — скомпрометировала как минимум 4 веб-сайта Армении, включая официальные политические ресурсы, среди которых сайт Консульского отдела Посольства Армении в России.

Turla существует более 10 лет и специализируется на взломе правительственных и военных учреждений. Во время последней атаки пользователь видел всплывающее уведомление о наличии обновлений Adobe Flash, кликал по нему и скачивал вредоносный установщик.

По данным ESET, рассматриваемые веб-сайты были взломаны еще в начале 2019 года. Эксперты по кибербезопасности еще до публикации отправили результаты анализа в национальную Компьютерную группу реагирования на чрезвычайные ситуации.

Turla использует совершенно новый бэкдор PyFlash. Эксперты ESET полагают, что это первый случай, когда разработчики Turla используют язык Python в бэкдоре. Сервер команд и управления посылает команды, среди которых загрузка файлов, выполнение команд Windows, а также запуск или удаление вредоносного ПО. Вероятно, это помогает избежать обнаружения.

Компания ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 200 странах, в России - с 2005 года.

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"AK&M" от 13.03.2020
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