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13/03/2020
10:30

ФРС накачивает рынок дешевыми деньгами, полагают аналитики

Рынок переживает обвальное падение. Сегодня коррекция усилилась из-за маржин колов. Также наблюдаются признаки бегства нерезидентов из ОФЗ, причем, в том числе, из валютных бумаг. Об этом говорится в комментарии начальника управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс Георгий Ващенко".

В краткосрочном плане вероятен отскок, поскольку ФРС пытается стабилизировать ситуацию путем увеличения объемов вливания ликвидности. Но, по всей видимости, рынок перешел в "медвежий" тренд на горизонте 6-18 месяцев, и меры по стабилизации не приведут к росту экономики.

Аналитик ожидает отскок в пределах 7%. Волатильность останется высокой, динамика будет зависеть от движений на внешних площадках. Ориентир: диапазон 72-75 в паре USD/RUB и 2400-2500 по индексу Мосбиржи.




"AK&M" от 13.03.2020
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