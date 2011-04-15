Торги на валютной секции Московской биржи стартовали с укрепления рубля, который отыграл вчерашние потери. В моменте за доллар давали уже менее 73 руб. Поддержку рублю оказывает укрепление нефти и смена настроений на глобальных рынках капитала. Об этом говорится в комментарии эксперта по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Константина Карпова.



Предполагается, что основным фактором, приостановившем падение рынков и сырьевых товаров, стали меры ФРБ Нью-Йорка (ФРС). ФРБ направит $1.5 трлн на поддержку финансовым организациям посредствам краткосрочных обратных сделок РЕПО. Регулятор может выкупать расширенный спектр государственных бумаг.



Также определенную поддержку рынку оказывают новости с фронта борьбы с коронавирусом SARS-CoV-2. В Китае число новых заболевших снизилось до однозначных цифр, в провинции Хубэй, за исключением эпицентра в городе Ухань, уже восемь дней подряд не зарегистрировано новых случаев заражения. Китай уже закрыл все специально организованные для лечения больных COVID-19 госпитали. Восстанавливают работу точки розничной торговли. Apple открывает свои магазины в КНР.



Спад эпидемии в Китае рынок аппроксимирует на другие регионы, охваченные новым заболеванием.



Возобновление экономической активности в Китае позитивно влияет на ожидания по спросу на топливо и углеводороды в целом, что косвенно оказывает поддержку рублю.



Еще одним фактором в пользу рубля можно назвать валютные интервенции ЦБР. Регулятор продал валюту 11 марта на 3.6 млрд руб., как и днем ранее. Участники рынка полагают, что ЦБ может продолжать операции и сегодня.



"AK&M" от 13.03.2020