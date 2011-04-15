Авиарейсы в Италию, Германию, Францию, Испанию будут выполняться из "Шереметьево"

Все рейсы по направлениям в Италию, Германию, Францию и Испанию будут выполняться из Международного аэропорта "Шереметьево". Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.



Согласно распоряжению оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, с 00:00 MSK 13 марта на территории РФ вводится временное ограничение на осуществление пассажирских воздушных перевозок в Итальянскую Республику, Федеративную Республику Германия, Французскую Республику и Королевство Испания.



На табло-интернет сайта "Шереметьево" и мониторах в аэропорту отображается актуальная информация о терминалах прилета и вылета и статусе рейсов.



Новый коронавирус - респираторный вирус. Он передаётся главным образом воздушно-капельным путём в результате вдыхания капель, выделяемых из дыхательных путей больного, например при кашле или чихании, а также капель слюны или выделений из носа. Также он может распространяться, когда больной касается любой загрязненной поверхности, например дверной ручки. В этом случае заражение происходит при касании рта, носа или глаз грязными руками.



Основные симптомы коронавируса: повышенная температура, чихание, кашель, затруднённое дыхание. В подавляющем большинстве случаев данные симптомы связаны не с коронавирусом, а с обычной ОРВИ.



Новая коронавирусная инфекция относится к острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ), и осложнения у неё могут быть такие же, как и у других ОРВИ: пневмония, бронхит, синусит и другие.



Международный аэропорт "Шереметьево" - крупнейший российский аэропорт по объёмам пассажирских и грузовых перевозок.



Пассажиропоток "Шереметьево" за 2019 год вырос на 8.9% до 49.933 млн по сравнению с годом ранее (включая инфантов от 0 до 2-х лет). Количество взлётно-посадочных операций (ВПО) составило 386.37 тыс. при росте в 8.2%. Пассажиропоток на международных воздушных линиях вырос на 7.8% и составил 26.618 млн, на внутренних воздушных линиях рост составил 10.3% до 23.315 млн.



"AK&M" от 13.03.2020