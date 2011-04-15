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13/03/2020
12:46

В Московской области ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписал постановление о введении в Московской области повышенной готовности для органов управления и сир региона системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на территории области. Документ опубликован на сайте Правительства Подмосковья.

В частности, с 13 марта введён запрет на проведение в регионе массовых мероприятий с числом участников более 5 тыс.

Новый коронавирус - респираторный вирус. Он передаётся главным образом воздушно-капельным путём в результате вдыхания капель, выделяемых из дыхательных путей больного, например при кашле или чихании, а также капель слюны или выделений из носа. Также он может распространяться, когда больной касается любой загрязненной поверхности, например дверной ручки. В этом случае заражение происходит при касании рта, носа или глаз грязными руками.

Основные симптомы коронавируса: повышенная температура, чихание, кашель, затруднённое дыхание. В подавляющем большинстве случаев данные симптомы связаны не с коронавирусом, а с обычной ОРВИ.

Новая коронавирусная инфекция относится к острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ), и осложнения у неё могут быть такие же, как и у других ОРВИ: пневмония, бронхит, синусит и другие.


"AK&M" от 13.03.2020
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