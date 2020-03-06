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ЦБ РФ установил официальный курс евро на 14 марта в размере 81.8610 руб. против 83.6584 руб. на 13 марта.
Курс евро за последние 5 дней:
13.03.20 - 83.6584 руб.
12.03.20 - 81.0207 руб.
11.03.20 - 81.8588 руб.
07.03.20 - 75.8424 руб.
06.03.20 - 73.6842 руб.
"AK&M" от 13.03.2020