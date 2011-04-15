Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 14 марта

Банк России установил на 14 марта курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 46.0647

1 Азербайджанский манат 42.7926

100 Армянских драмов 15.1112

1 Белорусский рубль 31.3038

1 Болгарский лев 41.8553

1 Бразильский реал 15.2743

100 Венгерских форинтов 24.1988

1000 Вон Республики Корея 60.0538

10 Гонконгских долларов 94.2479

1 Датская крона 10.9553

1 Доллар США 73.1882

1 Евро 81.8610

100 Индийских рупий 98.9264

100 Казахстанских тенге 18.0054

1 Канадский доллар 52.8969

10 Киргизских сомов 10.0418

1 Китайский юань 10.4653

10 Молдавских леев 41.5134

1 Новый туркменский манат 20.9408

10 Норвежских крон 72.6968

1 Польский злотый 18.7494

1 Румынский лей 16.9877

1 СДР (специальные

права заимствования) 101.4571

1 Сингапурский доллар 51.9618

10 Таджикских сомони 75.4907

1 Турецкая лира 11.6275

10000 Узбекских сумов 76.8219

10 Украинских гривен 28.0454

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 92.2684

10 Чешских крон 31.3675

10 Шведских крон 75.0648

1 Швейцарский франк 77.3905

10 Южноафриканских рэндов 44.8397

100 Японских иен 69.0292





"AK&M" от 13.03.2020