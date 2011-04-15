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13/03/2020
12:33

Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 14 марта

Банк России установил на 14 марта курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.


1 Австралийский доллар 46.0647
1 Азербайджанский манат 42.7926
100 Армянских драмов 15.1112
1 Белорусский рубль 31.3038
1 Болгарский лев 41.8553
1 Бразильский реал 15.2743
100 Венгерских форинтов 24.1988
1000 Вон Республики Корея 60.0538
10 Гонконгских долларов 94.2479
1 Датская крона 10.9553
1 Доллар США 73.1882
1 Евро 81.8610
100 Индийских рупий 98.9264
100 Казахстанских тенге 18.0054
1 Канадский доллар 52.8969
10 Киргизских сомов 10.0418
1 Китайский юань 10.4653
10 Молдавских леев 41.5134
1 Новый туркменский манат 20.9408
10 Норвежских крон 72.6968
1 Польский злотый 18.7494
1 Румынский лей 16.9877
1 СДР (специальные
права заимствования) 101.4571
1 Сингапурский доллар 51.9618
10 Таджикских сомони 75.4907
1 Турецкая лира 11.6275
10000 Узбекских сумов 76.8219
10 Украинских гривен 28.0454
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 92.2684
10 Чешских крон 31.3675
10 Шведских крон 75.0648
1 Швейцарский франк 77.3905
10 Южноафриканских рэндов 44.8397
100 Японских иен 69.0292


"AK&M" от 13.03.2020
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