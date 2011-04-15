Банк России на 14 марта понизил курс евро к рублю почти на 1 руб. 80 коп. до 81.8610 руб., курс доллара США - почти на 84 коп. до 73.1882 руб.

Банк России на 14 марта понизил официальный курс евро к рублю почти на 1 руб. 80 коп. до 81.8610 руб. с 83.6584 руб., курс доллара США - почти на 84 коп. до 73.1882 руб. с 74.0274 руб. 13 марта.



Стоимость бивалютной корзины на 14 марта уменьшилась более чем на 1 руб. 27 коп. (-1.62%) до 77.0910 руб. с 78.3614 руб. 13 марта.



"AK&M" от 13.03.2020