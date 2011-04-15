Банк России считает текущий уровень ликвидности российского банковского сектора достаточным для устойчивого функционирования финансовой системы, говорится в сообщении ЦБ.



Регулятор продолжит отслеживать ситуацию на российском и глобальном финановых рынках и будет уточнять объемы операций по предоставлению и абсорбированию ликвидности, в том числе с учетом ее развития.







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