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13/03/2020
12:41

Банк России считает текущий уровень ликвидности российского банковского сектора достаточным для устойчивого функционирования финансовой системы

Банк России считает текущий уровень ликвидности российского банковского сектора достаточным для устойчивого функционирования финансовой системы, говорится в сообщении ЦБ.

Регулятор продолжит отслеживать ситуацию на российском и глобальном финановых рынках и будет уточнять объемы операций по предоставлению и абсорбированию ликвидности, в том числе с учетом ее развития.



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