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Банк России считает текущий уровень ликвидности российского банковского сектора достаточным для устойчивого функционирования финансовой системы, говорится в сообщении ЦБ.
Регулятор продолжит отслеживать ситуацию на российском и глобальном финановых рынках и будет уточнять объемы операций по предоставлению и абсорбированию ликвидности, в том числе с учетом ее развития.
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