Банк России проведет аукцион репо "тонкой настройки" на 500 млрд руб.

Банк России сегодня, 13 марта 2020 года, проведет аукцион репо "тонкой настройки" в объеме 500 млрд руб., принимая во внимание произошедшие в течение текущей недели колебания обменных курсов и цен финансовых активов на российском и глобальном финансовых рынках, а также действия центральных банков других стран. Об этом говорится в сообщении ЦБ.



Регулятор сохраняет лимит операций "валютный своп" по предоставлению долларов США со сроком исполнения "сегодня" на повышенном уровне $5 млрд.







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