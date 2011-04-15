Чехия приостановила выдачу виз россиянам. Об этом сообщает АТОР.



В качестве "кризисной меры" с 14 марта 2020 года во всех дипломатических представительствах Чешской Республики, включая визовые центры, приостанавливается прием заявлений на получение шенгенских виз и долгосрочных виз. Меры также касаются членов семей граждан ЕС.



В связи со сложившейся ситуацией АТОР обратилась в Консульство Чехии в Москве с просьбой продлить работу Визовых центров Чехии, как минимум, на три дня - чтобы все туристы, которые планируют путешествие в Чехию в ближайшее время, смогли получить визы.



По информации Посольства Чехии в Москве, с 12 марта на 30 дней в стране введен режим ЧС. Введен запрет гражданам из 13 стран. Запрещено присутствие людей в местах общественного питания с 8 вечера до 6 утра.



С 13 марта также запрещены театрализованные, музыкальные и другие художественные представления, кинопоказы, спортивные, культурные, религиозные, общественные, танцевальные мероприятия, выставки, фестивали, паломничества, шоу, дегустации, рынки и ярмарки с участием более 30 человек одновременно. До улучшения эпидемиологической ситуации закроются фитнес-центры, бассейны, сауны, спорткомплексы, клубы и дискотеки.



С полуночи 13 марта приостанавливается международное железнодорожное и автобусное сообщение: путешествовать можно будет только на машине или самолетом. При этом с 14 марта запрещено перемещение через национальные границы автомобилей, в которых бы находилось больше девяти пассажиров и одного водителя.



С полуночи 13 марта 2020 года возобновляется контроль на немецкой и австрийской границах Чехии. Пересечь границу разрешается только через 11 пограничных пунктов.



Все лица, не проживающие в Чешской Республике, после въезда в страну обязаны контролировать симптомы инфекционных заболеваний.



"AK&M" от 13.03.2020