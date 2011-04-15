ЦБ указывает на изменение с марта баланса рисков для инфляции

В феврале 2020 года сохранялись дезинфляционные тенденции под влиянием в целом высокой насыщенности продовольственного рынка, сдержанного спроса и лаговых эффектов укрепления рубля в предыдущие месяцы. Вместе с тем с начала марта произошло значительное изменение внешних условий, связанное с распространением эпидемии коронавируса и ухудшением ситуации на рынке нефти. Об этом говорится в материалах Банка России.



Вызванное этими событиями ослабление рубля является существенным, но краткосрочным проинфляционным фактором. Инфляция с низкого уровня последних месяцев будет возвращаться к цели Банка России быстрее, чем прогнозировалось ранее, подчеркивает ЦБ.



Однако выраженное и продолжительное замедление мировой экономики, а также влияние возросшей неопределенности и произошедшего ужесточения денежно-кредитных условий на динамику внутреннего спроса могут стать значимыми дезинфляционными факторами среднесрочного характера.





AK&M Антикризис