Группа компаний "Хевел" до конца года построит 25 объектов солнечной генерации совокупной мощностью более 480 МВт. Об этом говорится в сообщении компании.



В первом квартале 2020 года уже введены в эксплуатацию Чемальская СЭС мощностью 10 МВт в Республике Алтай, а также две очереди Бурзянской СЭС общей установленной мощностью 10 МВт в Республике Башкортостан.



Новые проекты будут реализованы на территории России в Республиках Калмыкия, Адыгея, Бурятия, в Саратовской и Омской областях, Краснодарском крае, также будут осуществлены крупные экспортные проекты в Республике Казахстан.



В Калмыкии будут построены вторая очередь Малодербетовской СЭС мощностью 45 МВт и третья очередь Яшкульской СЭС мощностью 25 МВт, в Бурятии - первая и вторая очереди Торейской СЭС мощностью 25 и 20 МВт, в Саратовской области - первая очередь Дергачевской СЭС мощностью 25 МВт, в Омской области - Нововаршавская СЭС мощностью 30 МВт, в Республике Адыгея - Адыгейская СЭС мощностью 4 МВт и Шовгеновская СЭС мощностью 4.9 МВт, в Краснодарском крае - Лабинские СЭС (9 солнечных станций по 4.9 МВт) суммарной мощностью 44.1 МВт.



В Республике Казахстан в марте 2020 завершено строительство самого крупного объекта - СЭС "Нура" установленной мощностью 100 МВт, до конца года на территории республики планируется построить: СЭС "Кентау" мощностью 50 МВт, СЭС "Шымкент" мощностью 20 МВт, СЭС "Капшагай" мощностью 3 МВт, СЭС "Сарыбулак" мощностью 4.95 МВт, СЭС "Кушата" мощностью 10 МВт и СЭС "Шоктас" мощностью 50 МВт.



В 2019 году Группа компаний "Хевел" построила и ввела в эксплуатацию более 300 МВт солнечной генерации в республиках Бурятия, Калмыкия, Алтай, Астраханской и Оренбургской областях.



ООО "Хевел" (совместное предприятие ГК "Ренова" и АО "РОСНАНО", основано в 2009 году) является крупнейшей в России интегрированной компанией в отрасли солнечной энергетики. В структуру компании входят: производственное подразделение (завод по производству солнечных модулей в Новочебоксарске, Чувашская Республика), девелоперское подразделение (проектирование и строительство солнечных электростанций, портфель проектов на ближайшие годы - более 364 МВт) и Научно-технический центр тонкоплёночных технологий в энергетике при ФТИ им. А.Ф. Иоффе (Санкт-Петербург), который является единственной в России профильной научной организацией, занимающейся исследованиями и разработками в сфере солнечной энергетики.



"AK&M" от 13.03.2020