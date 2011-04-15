Северсталь приобрела производителя порошков карбонильного железа "Синтез-ПКЖ"

ПАО "Северсталь" закрыло сделку по покупке 100% группы компаний, ООО "Синтез-ПКЖ" и ООО "Синтез ПП", которая является единственным в РФ и СНГ производителем порошков карбонильного железа. Об этом говорится в сообщении компании.



Предприятие "Синтез-ПКЖ" войдет в состав метизного подразделения компании и будет находиться в оперативном управлении генерального директора ОАО "Северсталь-метиз" Сергея Коврякова.



Предприятие "Синтез-ПКЖ" (Дзержинск, Нижегородская область) производит широкий ассортимент уникальных порошков карбонильного железа для высокотехнологичных компаний со всего мира. Карбонильное железо широко применяется: в электронике - прежде всего, в автомобильной промышленности (электроника в автомобилях, электрокары), а также при производстве бытовой техники, мобильных телефонов, компьютеров, ТВ и так далее; в различных отраслях как традиционной порошковой металлургии, так и технологии инжекционного формования металлов (Metal Injection Moulding), при изготовлении алмазного инструмента и искусственных алмазов, в производстве магнитореологических жидкостей.



ПАО "Северсталь" (ИНН 3528000597) - международная горно-металлургическая компания - концентрирует своё производство на продуктах с высокой добавленной стоимостью. Компания имеет опыт приобретения и интеграции активов в Северной Америке и Европе. Ей также принадлежат горнодобывающие предприятия в России, обеспечивающие сырьём производства компании.



Чистая прибыль Северстали по МСФО за 9 месяцев 2019 года уменьшилась на 5.4% до $1.393 млрд. Выручка снизилась на 2.7% до $6.319 млрд. Показатель EBITDA сократился на 6.2% до $2.203 млрд, рентабельность EBITDA уменьшилась до 34.9% с 36.2% годом ранее.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"