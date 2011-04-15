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13/03/2020
17:47

Вестибюль станции московского метро "Текстильщики" будет закрыт на выходные

Восточный вестибюль станции московского метро "Текстильщики" Таганско-Краснопресненской линии закроют для проведения ремонтных работ 14 и 15 марта, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта.

Выходы 1-4 к Волгоградскому проспекту, улицу Люблинская и 1-му Саратовскому проезду закроют для входа и выхода пассажиров в ближайшие выходные. В обычном режиме вестибюль продолжит работу в понедельник, 16 марта, с 05:30 MSK.

Для интеграции станции с Московским центральным диаметром (МЦД) отремонтируют восточный вестибюль, в том числе напольное покрытие и потолок.

Для входа и выхода со станции "Текстильщики" пассажиры смогут воспользоваться западным вестибюлем станции.

"AK&M" от 13.03.2020
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