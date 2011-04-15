Вестибюль станции московского метро "Текстильщики" будет закрыт на выходные

Восточный вестибюль станции московского метро "Текстильщики" Таганско-Краснопресненской линии закроют для проведения ремонтных работ 14 и 15 марта, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта.



Выходы 1-4 к Волгоградскому проспекту, улицу Люблинская и 1-му Саратовскому проезду закроют для входа и выхода пассажиров в ближайшие выходные. В обычном режиме вестибюль продолжит работу в понедельник, 16 марта, с 05:30 MSK.



Для интеграции станции с Московским центральным диаметром (МЦД) отремонтируют восточный вестибюль, в том числе напольное покрытие и потолок.



Для входа и выхода со станции "Текстильщики" пассажиры смогут воспользоваться западным вестибюлем станции.



"AK&M" от 13.03.2020