Курсирование пассажирских поездов через границу Чехии и Польши остановлено

В соответствии с обращением АО "Чешские железные дороги" с 13 марта 2020 года приостанавливается курсирование пассажирских поездов через границу Чехии и Польши. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.



Таким образом, временно приостанавливается курсирование беспересадочных вагонов N19/753, 21/355, 22/356 сообщением Москва - Прага - Москва. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.



Неиспользованные проездные документы в отмененные вагоны можно будет вернуть без взимания дополнительных плат и сборов. За возвратом денежных средств пассажирам необходимо обращаться в любую железнодорожную кассу на территории государства приобретения билета. Электронные проездные документы пассажиры могут сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены



Беспересадочные вагоны, которые отправились из Москвы в Прагу вчера, 12 марта, будут остановлены по станции Богумин сегодня, 13 марта, в 13:20 (время местное). Пассажиров бесплатно пересадят на поезд N114 Богумин - Прага. Посадка будет проходить по имеющимся проездным документам. Беспересадочные вагоны АО "ФПК" сообщением Прага - Москва, отправятся с пассажирами сегодня, 13 марта, из столицы Чехии в Россию в соответствии с расписанием.



Напомним, при оформлении проездного документа в кассе АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД"), на сайте и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам" у пассажиров есть возможность оставить номера мобильных телефонов, на которые будут приходить уведомления о возможных задержках и изменениях в графике движения поездов в случае чрезвычайных ситуаций.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Размер уставного капитала - 2254029003000 руб.



Чистая прибыль холдинга "РЖД" по МСФО за первое полугодие 2019 года составила 107.1 млрд руб. Доходы составили 1.238 трлн руб., что на 6.3% выше результатов годом ранее - 1.164 трлн руб.





"AK&M" от 13.03.2020