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13/03/2020
16:14

ЦБ смягчил условия валютного кредитования производителей лекарств

Совет директоров Банка России принял решение не применять с 1 марта 2020 года по 30 сентября 2020 года надбавки к коэффициентам риска по предоставляемым в указанный период валютным кредитам организациям, производящим лекарственные средства, материалы и оборудование, применяемые в медицинских целях, а также по осуществленным в указанном периоде вложениям в номинированные в иностранной валюте долговые ценные бумаги соответствующих организаций. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

Данное решение принято в связи с распространением коронавирусной инфекции и ее влиянием на экономическую активность в отдельных отраслях.


"AK&M" от 13.03.2020
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