Словакия закрыла свои границы и запретила въезд нерезидентам, чтобы противостоять вспышке коронавируса в Европе. Об этом говорится в сообщении АТОР.



В Словакии с 13 марта закрыты все международные аэропорты, введен временный пограничный контроль со всеми соседними странами, за исключением Польши.



Наложены ограничения на международные и внутренние железнодорожные и автобусные перевозки, закрыты бары, мест отдыха и развлечений (горнолыжные курорты, оздоровительные центры, фитнес-центры, парки развлечений и аквапарки). В ограниченном режиме работают торговые центры. Отели и рестораны открыты.





"AK&M" от 13.03.2020