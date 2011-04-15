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13/03/2020
17:07

Норвежские власти ввели ограничения на поездки в страну

Норвежские власти ввели ограничения на поездки в страну, сообщает АТОР.

Начиная с вечера четверга 12 марта и до 26 марта 2020 года иностранцы из почти всех стран, включая Россию, будут помещаться на обязательный карантин. Сроки карантина не называются.

По условиям вводимых ограничений на путешествия каждый, кто прибывает в Норвегию с 12 по 26 марта включительно, будет помещен на обязательный "коронавирусный" карантин вне зависимости от того, проявляются ли как-то у него симптомы этого заболевания или нет.

При этом на карантин могут быть помещены и иностранцы, въехавшие в Норвегию начиная с 27 февраля 2020 года. Сроки карантина - до результатов теста.

Исключения по въезду без карантина делаются только для жителей стран Северной Европы - Финляндии, Швеции, Дании.

Из-за угрозы коронавирусной инфекции, в Норвегии будут закрыты большинство достопримечательностей, развлекательных комплексов, лыжных и горнолыжных курортов, клубов и ресторанов. Большинство массовых мероприятий и событий отменяются.


"AK&M" от 13.03.2020
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