Норвежские власти ввели ограничения на поездки в страну, сообщает АТОР.



Начиная с вечера четверга 12 марта и до 26 марта 2020 года иностранцы из почти всех стран, включая Россию, будут помещаться на обязательный карантин. Сроки карантина не называются.



По условиям вводимых ограничений на путешествия каждый, кто прибывает в Норвегию с 12 по 26 марта включительно, будет помещен на обязательный "коронавирусный" карантин вне зависимости от того, проявляются ли как-то у него симптомы этого заболевания или нет.



При этом на карантин могут быть помещены и иностранцы, въехавшие в Норвегию начиная с 27 февраля 2020 года. Сроки карантина - до результатов теста.



Исключения по въезду без карантина делаются только для жителей стран Северной Европы - Финляндии, Швеции, Дании.



Из-за угрозы коронавирусной инфекции, в Норвегии будут закрыты большинство достопримечательностей, развлекательных комплексов, лыжных и горнолыжных курортов, клубов и ресторанов. Большинство массовых мероприятий и событий отменяются.





"AK&M" от 13.03.2020