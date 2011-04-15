"Победа" приостанавливает полеты в Словакию и Чехию

Лоукостер "Победа" приостанавливает полеты из Москвы в Братиславу и Карловы Вары в связи с введённым запретом правительств Словакии и Чехии на выполнение полетов в эти города. Об этом говорится в сообщении компании.



Рейсы в Братиславу отменены с 13 марта по 28 марта, в Карловы Вары - с 18 марта по 11 апреля.



Клиентам, находящимся сейчас в Братиславе и Карловых Варах, предложен возврат денежных средств в полном объеме или альтернативные рейсы в Москву:



Вылетающим из Братиславы предложены рейсы авиакомпании "Аэрофлот" по маршруту Вена - Москва с вылетом в период с 13 по 18 марта 2020 года.



Вылетающим из Карловых Вар предложены специальные вывозные рейсы авиакомпании "Победа" по маршруту Прага - Москва с вылетом 15 и 16 марта 2020 года или рейсы авиакомпании "Аэрофлот" по маршруту Прага - Москва с вылетом в период с 18 по 20 марта 2020 года.



Возврат денежных средств клиентам отмененных рейсов будет произведен автоматически, исключая клиентов вывозных рейсов с вылетом в обозначенные даты.



Напомним, ранее перевозчик отменил рейсы в Германию, Испанию, Израиль, а также скорректировал полётную программу в Италию.



Авиакомпания "Победа" входит в группу "Аэрофлот", реализуя проект классического лоукост-авиаперевозчика. Флот "Победы" состоит из 30-ти Boeing737-800, поставленных в компанию напрямую с завода-производителя. Средний возраст авиапарка составляет всего 2.3 года.





"AK&M" от 13.03.2020