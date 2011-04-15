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13/03/2020
17:46

"Победа" приостанавливает полеты в Словакию и Чехию

Лоукостер "Победа" приостанавливает полеты из Москвы в Братиславу и Карловы Вары в связи с введённым запретом правительств Словакии и Чехии на выполнение полетов в эти города. Об этом говорится в сообщении компании.

Рейсы в Братиславу отменены с 13 марта по 28 марта, в Карловы Вары - с 18 марта по 11 апреля.

Клиентам, находящимся сейчас в Братиславе и Карловых Варах, предложен возврат денежных средств в полном объеме или альтернативные рейсы в Москву:

Вылетающим из Братиславы предложены рейсы авиакомпании "Аэрофлот" по маршруту Вена - Москва с вылетом в период с 13 по 18 марта 2020 года.

Вылетающим из Карловых Вар предложены специальные вывозные рейсы авиакомпании "Победа" по маршруту Прага - Москва с вылетом 15 и 16 марта 2020 года или рейсы авиакомпании "Аэрофлот" по маршруту Прага - Москва с вылетом в период с 18 по 20 марта 2020 года.

Возврат денежных средств клиентам отмененных рейсов будет произведен автоматически, исключая клиентов вывозных рейсов с вылетом в обозначенные даты.

Напомним, ранее перевозчик отменил рейсы в Германию, Испанию, Израиль, а также скорректировал полётную программу в Италию.

Авиакомпания "Победа" входит в группу "Аэрофлот", реализуя проект классического лоукост-авиаперевозчика. Флот "Победы" состоит из 30-ти Boeing737-800, поставленных в компанию напрямую с завода-производителя. Средний возраст авиапарка составляет всего 2.3 года.


"AK&M" от 13.03.2020
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