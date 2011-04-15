Роскомнадзор в феврале изъял из незаконной реализации около 1 тыс. SIM-карт операторов мобильной связи. Об этом говорится в сообщении ведомства.



Из них 346 SIM-карт принадлежали ПАО "ВымпелКом", 209 - ПАО "МТС", по 189 - ПАО "МегаФон" и ООО "Т2 Мобайл", 42 - другим операторам связи.



В феврале проведено 173 контрольных мероприятия по пресечению незаконной реализации SIM-карт операторов мобильной связи. Наибольшее количество рейдов проведено на территориях Приволжского (62) и Центрального (34) федеральных округов.



В отношении нарушителей составлено 78 протокола об административных правонарушениях. Большинство нарушений связано с продажей SIM-карт без заключения договора и предъявления покупателем документа, удостоверяющего личность, а также с заключением договора об оказании услуг связи неуполномоченным лицом.



Кроме того, по результатам работ по противодействию незаконной реализации SIM-карт в интернете в феврале выявлено 38 признаков нарушений. Уведомления о них направляются в МВД России для принятия мер в рамках возложенных полномочий при подтверждении нарушения.



Мероприятия по проверке законности реализации SIM-карт проводятся Роскомнадзором совместно органами МВД с 2016 года. Помимо контрольных рейдов по точкам продажи, организуются профилактические формы работы с населением - семинары, онлайн-конференции, социальная реклама.







"AK&M" от 13.03.2020