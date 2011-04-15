ФНС с 1 апреля начнет получать сведения о социальных предприятиях для Реестра МСП

ФНС с 1 апреля 2020 года начнет получать сведения о социальных предприятиях для Реестра МСП, говорится в сообщении ведомства.



С 1 по 5 апреля 2020 года уполномоченные органы исполнительной власти регионов представят перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия. С 10 апреля ФНС начнет вносить эти сведения в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.



Сведения будут представлены в ФНС в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.



Перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия, формируется в виде файла. Также сведения можно ввести вручную непосредственно в сервисе "Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства" после соответствующей авторизации.



"AK&M" от 13.03.2020