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13/03/2020
17:13

Доля просрочки по потребительским кредитам в РФ в IV квартале снизилась до 15.8%

Доля просроченной задолженности свыше 30 дней по потребительским кредитам (кредитам на покупку потребительских товаров) к общему объему действующих кредитов данного типа в IV квартале 2019 года составила 15.8%, снизившись за год на 3 процентных пункта в годовом исчислении. Об этом говорится в сообщении НБКИ.

При этом в январе 2020 года доля просроченной задолженности по потребкредитам продолжила сокращаться и составила 15.5% (в январе 2019 года - 19.1%).

В свою очередь, средний персональный кредитный рейтинг (ПКР) заемщика потребительского кредита за год вырос на 6 баллов и в январе 2020 года составил 633 балла (минимальное значение - 300 баллов, максимальное - 850 баллов).

В IV квартале 2019 года самые низкие значения доли просроченной задолженности по потребительским кредитам (среди 30 регионов-лидеров по объемам по объемам данного вида розничного кредитования) были зафиксированы в Ханты-Мансийском АО (8.9%), Москве (12.1%), Республике Татарстан (12.9%), Удмуртской Республике (13.8%) и Московской области (14.1%).

При этом доля просроченной задолженности по потребительским кредитам сокращалась практически во всех регионах. Самая существенная динамика сокращения доли просрочки по потребкредитам (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) отмечена в Алтайском крае (-6.5 п.п.), Иркутской области (-6.3 п.п.), Приморском (-5.8 п.п.), Хабаровском (-5.4 п.п.) и Красноярском (-4.7 п.п.) краях, а также в Кемеровской (-4.7 п.п.) и Омской (-4.7 п.п.) областях. В Москве просрочка по потребительским кредитам за год снизилась на 1.9 п.п., в Санкт-Петербурге - на 3,3 п.п.


"AK&M" от 13.03.2020
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