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16/03/2020
13:15

Оман приостановил выдачу виз

Российское представительство министерства туризма султаната Оман сообщило, что с 15 марта 2020 года приостанавливается выдача туристических виз на 30 дней во избежание распространения эпидемии коронавируса (Covid-19).

Как сообщила пресс-служба представительства, по заявлению Дивана Королевского Суда, 10 марта султан Хайтам бин Тарик издал приказ о формировании Верховного комитета по управлению эпидемиологической обстановкой, вызванной коронавирусом (Covid-19), на основании актуальных данных Всемирной организации здравоохранения. Председателем комитета назначен министр внутренних дел Омана Хамуд бин Файзал аль-Бусайди.

Верховным комитетом приняты меры по сдерживанию распространения коронавируса на территории Омана, которые вступают в силу с 15 марта сроком на 30 дней: отменить выдачу всех туристических виз для всех стран; запретить заходы круизных лайнеров в порты султаната; прекратить все спортивные мероприятия в султанате; отменить все массовые и внеклассные мероприятия; ограничить посещение судебных заседаний только участниками судебных процессов; запретить курение кальянов во всех общественных заведениях; ограничить выезд за границу граждан Омана и иностранных лиц, проживающих в стране, за исключением случаев неотложной необходимости; рекомендовать принимать меры предосторожности во время религиозных обрядов, семейных и общественных мероприятий; рекомендовать воздерживаться от посещения кинотеатров.



"AK&M" от 16.03.2020
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