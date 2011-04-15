"Россия" переведёт туристические рейсы в терминал D "Шереметьево"

Авиакомпания "Россия" с 00:01 MSK 1 апреля 2020 года переведёт все рейсы, выполняемые совместно с туроператором "Библио-Глобус" (с нумерацией FV 5501-5949), в терминал D Международного аэропорта "Шереметьево". Об этом говорится в сообщении перевозчика.



"Россия" убедительно просит пассажиров, вылетающих из аэропорта "Внуково" до 31 марта, обращать внимание на аэропорт прибытия в Москве и тщательно планировать своё путешествие", говорится в сообщении.



Авиакомпания "Россия" входит в группу "Аэрофлот". Совокупная маршрутная сеть авиакомпании насчитывает около 130 направлений. Основными собственниками компании являются ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (75% минус 1 акция) и правительство Санкт-Петербурга (25% плюс 1 акция).



Международный аэропорт "Шереметьево" - крупнейший российский аэропорт по объёмам пассажирских и грузовых перевозок.



Пассажиропоток "Шереметьево" за 2019 год вырос на 8.9% до 49.933 млн по сравнению с годом ранее (включая инфантов от 0 до 2-х лет). Количество взлётно-посадочных операций (ВПО) составило 386.37 тыс. при росте в 8.2%. Пассажиропоток на международных воздушных линиях вырос на 7.8% и составил 26.618 млн, на внутренних воздушных линиях рост составил 10.3% до 23.315 млн.





"AK&M" от 16.03.2020