M&A-активность в строительстве и девелопменте в 2019 году побила рекорды по количеству сделок, но показала заметное снижение объёмов. Об этом говорится в спецвыпуске бюллетеня "Рынок слияний и поглощений" Информационного агентства AK&M, посвящённом строительству и девелопменту.



Суммарная стоимость сделок в отрасли снизилась на 32% до $6.054 млрд с $8.92 млрд в 2018 году, их количество увеличилось на 72.8% до рекордного показателя за всю историю наблюдений - 159 транзакций против 92 годом ранее.



Показательно, что средняя стоимость сделки при этом упала в 2.1 раза, составив $30.9 млн (за вычетом крупнейших, стоимостью свыше $1 млрд).



Основной пик активности инвесторов пришелся на второе полугодие 2019 года, когда количество сделок возросло почти в 2 раза по сравнению с годом ранее, при том, что в первом полугодии строительство и девелопмент демонстрировали серьёзное падение.



Все эти результаты свидетельствуют о существенном снижении инвестиционной привлекательности отрасли и обесцениванию активов в сегменте строительства жилья.



Одной из главных причин стали законодательные изменения на рынке строительства жилой недвижимости, согласно которым использование эскроу-счетов при привлечении средств дольщиков с 1 июля 2019 года стало обязательным для всех застройщиков и проектов.



Теперь девелоперы не могут получить деньги дольщиков до передачи квартир покупателям, а строить вынуждены на кредитные средства, все больше увеличивая свою долговую нагрузку.



Как и прежде, большие объёмы кредитования могут позволить себе только крупные компании, а более мелкие игроки будут постепенно выдавливаться с рынка, полагают эксперты. Так, в 2019 году количество застройщиков, чей бизнес оказался под угрозой из-за намерения кредиторов подать заявления об их банкротстве, выросло почти на 77% до 350, говорится в исследовании Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК). При этом несостоятельными были признаны 184 девелопера - на 22% больше, чем годом ранее. Что касается крупных девелоперов, то они в этих условиях предпочитают проекты в сфере коммерческой и торговой недвижимости, а не жилья.



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"AK&M" от 16.03.2020