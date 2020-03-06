ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на субботу, 14 марта, в размере 73.1882 руб. против 74.0274 руб. на 13 марта.





Курс доллара США за последние 5 дней:



13.03.20 - 74.0274 руб.

12.03.20 - 71.4720 руб.

11.03.20 - 72.0208 руб.

07.03.20 - 67.5175 руб.

06.03.20 - 66.1854 руб.







































































































































































































"AK&M" от 16.03.2020