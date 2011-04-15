Повтор! ЦБ смягчил условия валютного кредитования производителей лекарств

Совет директоров Банка России принял решение не применять с 1 марта 2020 года по 30 сентября 2020 года надбавки к коэффициентам риска по предоставляемым в указанный период валютным кредитам организациям, производящим лекарственные средства, материалы и оборудование, применяемые в медицинских целях, а также по осуществленным в указанном периоде вложениям в номинированные в иностранной валюте долговые ценные бумаги соответствующих организаций. Об этом говорится в сообщении ЦБ.



Данное решение принято в связи с распространением коронавирусной инфекции и ее влиянием на экономическую активность в отдельных отраслях.





"AK&M" от 16.03.2020