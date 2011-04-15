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16/03/2020
11:04

Новая волна паники может отправить нефть к минимумам

Новая волна паники может отправить нефть к минимумам. В минувшую пятницу цены на нефть подросли на сообщениях о планах США покупать черное золото в стратегический резерв. Brent в моменте приподнималась до $36 за баррель, но не смогла удержать позиции и к концу дня частично откатилась. На старте новой недели котировки продолжили откат и нарушили целостность уровня $32 за баррель. Об этом говорится в комментарии руководителя отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаила Когана.

Несмотря на новые меры правительств и регуляторов, направленные на борьбу с распространением коронавируса, который толкает мировую экономику к рецессии, в понедельник на площадки с новой силой вернулось бегство от рисков, а в случае с сырьевым сегментом дополнительное давление оказывают сообщения о рекордном падении спроса на нефть.

Накануне Федрезерв США предпринял еще одно экстренное снижение ставки, что с одной стороны позитивно для высокодоходных активов, с другой – указывает на серьезность ситуации в Штатах и в мире, а также на реальную угрозу рецессии и, соответственно, риск дальнейшего падения спроса на энергоносители. Без поддержки ОПЕК, которой пока не предвидится, в таких условиях нефть может обрушиться ниже психологического уровня $30 за баррель.

Сегодня на азиатских площадках снова наблюдается настоящая паника, и, судя по всему, на открытии Уолл-стрит может состояться новый мощный обвал, который способен увлечь за собой котировки Brent. Пока же цены держатся относительно неплохо в сравнении с акциями, удерживаясь неподалеку от $32.









"AK&M" от 16.03.2020
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