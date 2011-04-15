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16/03/2020
11:58

Ингосстрах заключил договор страхования ответственности с сервисом по быстрому поиску разнорабочих "Рабочие руки"

Компания "Ингосстрах" заключила договор страхования ответственности с сервисом по быстрому поиску разнорабочих "Рабочие руки". Об этом говорится в сообщении страховой компании.

Договор заключен на один год и действует на всей территории Российской Федерации.

Программа страхования распространяется на разнорабочих, имеющих статус самозанятых лиц и подключенных к системе сервиса. Полис покрывает риски причинения вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц в результате непреднамеренных действий застрахованных лиц. Выгодоприобретателями по договору выступают любые физические и юридические лица, субъекты Российской федерации и муниципальные образования, а также иностранные граждане и лица без гражданства.

Лимит ответственности - 100 тыс. руб. по каждому страховому случаю и совокупно в течение 1 года на каждого застрахованного.

"Несмотря на то что самозанятые как сегмент страхователей появились сравнительно недавно, наша компания активно развивает продуктовую линейку, адаптированную под их потребности. И развитие страхования ответственности является крайне важным, ведь оно позволяет защищать интересы самозанятых лиц и повышает доверие клиентов к их услугам. Мы рады сотрудничеству с сервисом "Рабочие руки" и надеемся, что наши услуги поспособствуют укреплению бизнеса компании", - комментирует начальник управления страхования ответственности компании "Ингосстрах" Дмитрий Шишкин.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 16.03.2020
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