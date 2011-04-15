Рубль остается крайне уязвимым на фоне высокой волатильности на глобальных площадках

Рубль начинает неделю под давлением, теряя около 2% в основных валютных парах и находясь в моменте вблизи 74.5 в паре с долларом и 83.3 в паре с евро. Настроения на внешних площадках остаются негативными. Об этом говорится в обзоре Nordea.



Азиатские площадки сегодня находятся в красной зоне, как и большинство валют развивающихся стран, нефтяные котировки также теряют более 5%.



Масштабные меры по поддержке финансовых рынков со стороны ведущих центральных банков пока не позволяют стабилизировать рынки, поскольку динамику распространения коронавируса пока не удается взять под контроль. На этом фоне риски для рубля остаются высокими.



Пока в мире доминирует неопределенность относительно продолжительности эпидемии и масштабов её экономических последствий, факторы для значимого восстановления рубля практически отсутствуют.



"AK&M" от 16.03.2020