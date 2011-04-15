ЦОДД следит за дорожным движением в ТиНАО

ЦОДД следит за дорожным движением в районе поселения Вороновское в ТиНАО. Об этом говорится в сообщении центра.



На Калужском шоссе в поселении Вороновское рядом с деревней Голохвастово ведётся строительство нового инфекционного центра. Из-за большого количества строительной техники движение по Калужскому шоссе в этом районе затруднено. На месте развернут круглосуточный оперативный штаб Транспортного комплекса Москвы.



В районе строящегося центра дежурят экипажи Дорожного патруля, которые регулируют движение, организовано двустороннее движение, установлены мобильные табло для информирования водителей. Также для грузовиков, обеспечивающих работу стройки, выделена правая полоса с помощью делиниаторов.



"Призываем автомобилистов по возможности избегать этот участок, и использовать альтернативные маршруты. Объехать можно по Варшавскому шоссе и Московскому малому кольцу (А107)", - говорится в сообщении.







"AK&M" от 16.03.2020