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16/03/2020
13:18

В специальном выпуске бюллетеня AK&M "Рынок слияний и поглощений" опубликованы итоги рынка M&A в строительстве и девелопменте за 2019 год

В специальном выпуске бюллетеня AK&M "Рынок слияний и поглощений" опубликованы итоги рынка M&A в строительстве и девелопменте за 2019 год.

В обзоре представлен подробный анализ структурного изменения рынка, который свидетельствует о спадающем интересе инвесторов в области жилого строительства и сохраняющейся активности в коммерческой и складской недвижимости.

Всего аналитики AK&M зафиксировали 159 "публичных" сделок в отрасли в 2019 году, каждая из которых подробно описана в бюллетене.

Безоговорочным лидером по объёму приобретений через M&A-сделки в отрасли стал Газпром. В общей сложности организации, имеющие отношение к госкомпании, потратили около $1.7 млрд на покупку активов в строительстве и девелопменте. Приобретение ООО "Стройгазмонтаж" у Аркадия Ротенберга за $1170.4 млн - стало сделкой года на российском рынке M&A.

Второе достойное место занимает Роман Шленчак (ООО "Вектор"), получивший 100% контроль над одним из крупнейших подрядчиков РЖД, группой "Спецтрансстрой".

Несмотря на то, что число M&A-сделок с активами строительных компаний составляет наименьшие 6.3% от всех транзакций, зато по объёму этот сектор занимает наибольшую долю в отрасли.

Третьей сделкой года стало приобретение компанией Etalon Group девелопера "Лидер-Инвест" у АФК "Система" двумя траншами: в феврале 51% акций за 15.2 млрд руб и в августе еще 49% акций за 14.6 млрд руб. Сразу после закрытия первой сделки АФК "Система" выкупила у семьи Вячеслава Заренкова 25% акций группы Etalon за $226.6 млн, став её крупнейшим акционером.

Заметную активность в строительстве и девелопменте продемонстрировали Альфа-Группа и Группа компаний ПИК. Оценочно организации имеющие отношение к Альфа-Групп приобрели активы в отрасли через M&A-сделки на $288 млн, организации имеющие отношение к ПИК - на $233 млн.

Департамент городского имущества Москвы выступил в роли покупателя сразу по нескольким значимым транзакциям на 183.5 млн, оценочно. В их числе вошла покупка АО "Мосметрострой" у Искандара Махмудова и Андрея Бокарева.

Комитет имущественных отношений города Санкт-Петербург не сильно оторвался от "старшего брата". Общая сумма транзакций, в которых комитет выступил в роли покупателя, составила $157.8 млн, оценочно.

Заметные доли в сделках M&A в отрасли по количеству в 2019 году, как и прежде, заняли приобретения бизнес-центров и другой коммерческой недвижимости - 40.3%. Самой крупной сделкой прошедшего года в сегменте коммерческой недвижимости стала декабрьская покупка компанией Metrika Investments (входит в концерн "Россиум" Романа Авдеева) у турецкой Renaissance Development офисной части (около 56 тыс. кв. м) МФК Neva Towers в Москве оценочно за $306.9 млн. Отметим, что эта сделка стала не только четвёртой по стоимости в отрасли за 2019 год, но и одной из самых масштабных за последние три года на рынке офисной недвижимости.

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Бюллетень можно приобрести в онлайне по ссылке (http://mergers.akm.ru/pages/subscribe#online-buy) или по запросу в информационном агентстве AK&M (ma@akm.ru).

AK&M "Рынок слияний и поглощений"

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