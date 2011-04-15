Курсирование поездов в сообщении с Латвией приостановлено

В соответствии с уведомлением ГАО Latvijas Pasts (Латвийские ж.д.) о закрытии железнодорожного движения с 17 марта в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) до особых указаний приостанавливается курсирование международных пассажирских поездов. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.



О возобновлении движения будет объявлено дополнительно.

Таким образом, приостанавливается курсирование международного пассажирского поезда 2/1 Рига-Москва и беспересадочных вагонов Рига - Санкт-Петербург, начиная с рейсов из Риги, отправлением с 15 марта, отправлением из Москвы и Санкт-Петербурга - с 16 марта.



Неиспользованные проездные документы в отмененные поезда можно будет вернуть без взимания дополнительных плат и сборов. За возвратом денежных средств пассажирам необходимо обращаться в любую железнодорожную кассу на территории государства приобретения билета. Электронные проездные документы пассажиры могут сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены.



Напомним, при оформлении проездного документа в кассе АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД"), на сайте и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам" у пассажиров есть возможность оставить номера мобильных телефонов, на которые будут приходить уведомления о возможных задержках и изменениях в графике движения поездов в случае чрезвычайных ситуаций.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Размер уставного капитала - 2254029003000 руб.



Чистая прибыль холдинга "РЖД" по МСФО за первое полугодие 2019 года составила 107.1 млрд руб. Доходы составили 1.238 трлн руб., что на 6.3% выше результатов годом ранее - 1.164 трлн руб.





"AK&M" от 16.03.2020