ФРС снизила ключевую ставку до 0.25%

Федеральная резервная система США (ФРС) снизила ключевую ставку на 150 базисных пунктов до 0.25% в связи с распространением нового типа коронавируса. Об этом говорится в заявлении регулятора.



ФРС призвала банки прибегнуть к "дисконтному окну". Регулятор подчеркивает, что ущерб от распространения коронавируса повлияет на перспективы экономики и окажет влияние на экономическую активность.





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