Курсирование поездов в сообщении с Украиной и Молдовой приостановлено

В соответствии с уведомлениями железных дорог Украины и Молдовы о закрытии железнодорожного движения с 17 марта в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) до особых указаний приостанавливается курсирование международных пассажирских поездов, прицепных и беспересадочных вагонов. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.



О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

Так, временно отменяется курсирование следующих поездов: N65/66 Москва-Кишинев (АО "ФПК"), N5/6 Москва-Киев (Украинские ж/д), N23/24 Москва-Одесса (Украинские ж/д), N 61/62 Москва-Николаев (Украинские ж/д), включая вагоны Херсон-Москва, N73/74 Москва-Львов (Украинские ж/д), включая прицепные вагоны Хмельницкий-Москва, N 95/96 Москва-Кривой Рог (Украинские ж/д), включая вагоны Полтава-Москва, Днепр-Москва, N53/54 С.Петербург-Киев (Украинские ж/д), включая беспересадочные вагоны Харьков - Санкт-Петербург, N47/48 Москва-Кишинев (Молдавские ж/д), N341/342 Москва-Кишинев (Молдавские ж/д), N361/362 С.Петербург-Кишинев (Молдавские ж/д), N369/370 Баку-Киев (Азербайджанские ж/д).



Возврат денежных средств будет производиться в железнодорожных кассах на территории государства приобретения билета. Электронные проездные документы пассажиры могут сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены.



Напомним, при оформлении проездного документа в кассе АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД"), на сайте и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам" у пассажиров есть возможность оставить номера мобильных телефонов, на которые будут приходить уведомления о возможных задержках и изменениях в графике движения поездов в случае чрезвычайных ситуаций.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Размер уставного капитала - 2254029003000 руб.



Чистая прибыль холдинга "РЖД" по МСФО за первое полугодие 2019 года составила 107.1 млрд руб. Доходы составили 1.238 трлн руб., что на 6.3% выше результатов годом ранее - 1.164 трлн руб.







"AK&M" от 16.03.2020