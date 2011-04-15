РФ приостановила въезд иностранцев через границу с Польшей и Норвегией
Россия временно приостановило пропуск через госграницу иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих через российско-польский и российско-норвежский сухопутные участки государственной границы для обучения и трудовой деятельности, а также в частных и туристических целях. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Исключение сделано для граждан Белоруссии, членов официальных делегаций и для имеющих вид на жительство в РФ.