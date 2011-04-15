М.Мишустин утвердил положение о координационном совете по борьбе с коронавирусом

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин утвердил положение о Координационном совете при Правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ и его состав. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров.



Основными задачами совета являются: рассмотрение проблем, угроз и вызовов, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции; выработка предложений по проведению мероприятий, направленных на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции; организация взаимодействия федеральных органов госвласти, органов госвласти субъектов РФ, органов местного самоуправления, других органов и организаций по вопросам реализации мероприятий, направленных на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции.



Совет для решения возложенных на него задач имеет право: запрашивать необходимые материалы у федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, общественных объединений, других органов и организаций; приглашать на свои заседания должностных лиц федеральных органов госвласти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, представителей других органов и организаций; направлять своих представителей для участия в проводимых федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, другими органами и организациями мероприятиях, на которых обсуждаются вопросы, касающиеся распространения новой коронавирусной инфекции; привлекать к работе совета специалистов в соответствующих сферах.



"AK&M" от 16.03.2020