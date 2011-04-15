Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

16/03/2020
12:38

М.Мишустин утвердил положение о координационном совете по борьбе с коронавирусом

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин утвердил положение о Координационном совете при Правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ и его состав. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров.

Основными задачами совета являются: рассмотрение проблем, угроз и вызовов, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции; выработка предложений по проведению мероприятий, направленных на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции; организация взаимодействия федеральных органов госвласти, органов госвласти субъектов РФ, органов местного самоуправления, других органов и организаций по вопросам реализации мероприятий, направленных на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции.

Совет для решения возложенных на него задач имеет право: запрашивать необходимые материалы у федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, общественных объединений, других органов и организаций; приглашать на свои заседания должностных лиц федеральных органов госвласти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, представителей других органов и организаций; направлять своих представителей для участия в проводимых федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, другими органами и организациями мероприятиях, на которых обсуждаются вопросы, касающиеся распространения новой коронавирусной инфекции; привлекать к работе совета специалистов в соответствующих сферах.

"AK&M" от 16.03.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100