ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 17 марта в размере 74.1262 руб. против 73.1882 руб. на 14 марта.





Курс доллара США за последние 5 дней:



14.03.20 - 73.1882 руб.

13.03.20 - 74.0274 руб.

12.03.20 - 71.4720 руб.

11.03.20 - 72.0208 руб.

07.03.20 - 67.5175 руб.









































































































































































































"AK&M" от 16.03.2020