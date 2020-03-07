ЦБ РФ установил официальный курс евро на 17 марта в размере 82.7471 руб. против 81.8610 руб. на 14 марта.





Курс евро за последние 5 дней:



14.03.20 - 81.8610 руб.

13.03.20 - 83.6584 руб.

12.03.20 - 81.0207 руб.

11.03.20 - 81.8588 руб.

07.03.20 - 75.8424 руб.

































































































































































































































































































































































"AK&M" от 16.03.2020