Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 17 марта

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Банк России установил на 17 марта курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 45.8026
1 Азербайджанский манат 43.3411
100 Армянских драмов 15.1951
1 Белорусский рубль 31.3417
1 Болгарский лев 42.4816
1 Бразильский реал 15.2536
100 Венгерских форинтов 24.4121
1000 Вон Республики Корея 60.4959
10 Гонконгских долларов 95.4533
1 Датская крона 11.1180
1 Доллар США 74.1262
1 Евро 82.7471
100 Индийских рупий 99.7594
100 Казахстанских тенге 17.0176
1 Канадский доллар 53.4628
10 Киргизских сомов 10.1669
1 Китайский юань 10.5928
10 Молдавских леев 41.9147
1 Новый туркменский манат 21.2092
10 Норвежских крон 73.1244
1 Польский злотый 18.8910
1 Румынский лей 17.2150
1 СДР (специальные
права заимствования) 102.1578
1 Сингапурский доллар 52.1905
10 Таджикских сомони 76.3008
1 Турецкая лира 11.6424
10000 Узбекских сумов 77.7330
10 Украинских гривен 28.1240
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 91.7015
10 Чешских крон 31.1219
10 Шведских крон 76.9599
1 Швейцарский франк 78.7320
10 Южноафриканских рэндов 44.5743
100 Японских иен 69.7888
"AK&M" от 16.03.2020