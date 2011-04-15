Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 17 марта

Банк России установил на 17 марта курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 45.8026

1 Азербайджанский манат 43.3411

100 Армянских драмов 15.1951

1 Белорусский рубль 31.3417

1 Болгарский лев 42.4816

1 Бразильский реал 15.2536

100 Венгерских форинтов 24.4121

1000 Вон Республики Корея 60.4959

10 Гонконгских долларов 95.4533

1 Датская крона 11.1180

1 Доллар США 74.1262

1 Евро 82.7471

100 Индийских рупий 99.7594

100 Казахстанских тенге 17.0176

1 Канадский доллар 53.4628

10 Киргизских сомов 10.1669

1 Китайский юань 10.5928

10 Молдавских леев 41.9147

1 Новый туркменский манат 21.2092

10 Норвежских крон 73.1244

1 Польский злотый 18.8910

1 Румынский лей 17.2150

1 СДР (специальные

права заимствования) 102.1578

1 Сингапурский доллар 52.1905

10 Таджикских сомони 76.3008

1 Турецкая лира 11.6424

10000 Узбекских сумов 77.7330

10 Украинских гривен 28.1240

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 91.7015

10 Чешских крон 31.1219

10 Шведских крон 76.9599

1 Швейцарский франк 78.7320

10 Южноафриканских рэндов 44.5743

100 Японских иен 69.7888

"AK&M" от 16.03.2020