Банк России на 17 марта повысил курс евро к рублю почти на 89 копеек до 82.7471 руб., курс доллара США - более чем на 94 коп. до 74.1262 руб.

Банк России на 17 марта повысил официальный курс евро к рублю почти на 89 копеек до 82.7471 руб. с 81.8610 руб., курс доллара США - более чем на 94 коп. до 74.1262 руб. с 73.1882 руб. 14 марта.



Стоимость бивалютной корзины на 17 марта увеличилась более чем на 91 копейку (+1.19%) до 78.0056 руб. с 77.0910 руб. 14 марта.



"AK&M" от 16.03.2020